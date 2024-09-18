«До 20 человек на место»: В Минпросвещения оценили популярность среднего профобразования

Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования (СПО) и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин заявил в комментарии НСН , что среднее профессиональное образование сегодня пользуется популярностью у молодежи — по ряду специальностей при поступлении конкурс достигает 20 человек на место.