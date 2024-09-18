«До 20 человек на место»: В Минпросвещения оценили популярность среднего профобразования
Среднее профессиональное образование пользуется спросом у молодых людей, по итогам обучения в колледже уровень трудоустройства достигает 82,5% выпускников, сказал НСН Виктор Неумывакин.
Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования (СПО) и профессионального обучения Минпросвещения России Виктор Неумывакин заявил в комментарии НСН , что среднее профессиональное образование сегодня пользуется популярностью у молодежи — по ряду специальностей при поступлении конкурс достигает 20 человек на место.
По словам Неумывакина, уровень трудоустройства молодых людей, получивших СПО, составляет 82,5%.
«В 2024-2025 учебном году 56% бюджетных мест в России было выделено на технические специальности. В среднем по России в системе среднего профессионального образования конкурс при поступлении составил 2,7 заявления на одно бюджетное место. При этом по некоторым специальностям конкурс достигал 20 человек на место. Средний балл аттестата при приеме в колледж составил 4,0, на некоторых специальностях — до 5,0, то есть полностью отличный результат. Была проведена серьезная трансформация структуры приема. Впечатляет и уровень трудоустройства выпускников — по итогам обучения в колледже он составляет 82,5%. Это очень высокий показатель», — сказал он на Чемпионате высоких технологий, который проходит в Великом Новгороде.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учредил для столичных колледжей гранты за достижение высоких результатов в обучении студентов.
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