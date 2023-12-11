Лидер Iron Maiden Брюс Дикинсон женился в третий раз
65-летний вокалист хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон объявил о женитьбе, сообщает шведское издание SVT.
Дикинсон рассказал о свадьбе в эфире одного из шведских ток-шоу. Его избранницей стала фитнес-инструктор из Франции, 48-летняя Леана Дольчи.
По словам музыканта, это событие состоялось в Париже три недели назад. Это уже третий брак Дикинсона. По данным СМИ, пара встречалась четыре года.
В начале декабря Дикинсон анонсировал первый за 18 лет сольный альбом «The Mandrake Project». Он представил дебютный сингл «Afterglow Of Ragnarok», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Краткосрочные вклады стали самыми популярными среди россиян
- Аналитик спрогнозировал повышение ключевой ставки ЦБ до 16-17%
- Сейм Польши проголосовал за выдвижение Туска на пост премьера
- Лидер Iron Maiden Брюс Дикинсон женился в третий раз
- Начальник Генштаба ВС Чехии допустил военный конфликт с Россией
- Страны ЕС не согласовали запрет на продажу России танкеров
- Комик Крис Рок отказался вести «Золотой глобус»
- Правительство ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы
- Гинцбург: эффективность обновленного «Спутника Лайт» составила 97%
- Сокуров заявил о переносе премьеры новой версии фильма «Александра» в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru