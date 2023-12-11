Лидер Iron Maiden Брюс Дикинсон женился в третий раз

По словам музыканта, это событие состоялось в Париже три недели назад. Это уже третий брак Дикинсона. По данным СМИ, пара встречалась четыре года.

В начале декабря Дикинсон анонсировал первый за 18 лет сольный альбом «The Mandrake Project». Он представил дебютный сингл «Afterglow Of Ragnarok», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

