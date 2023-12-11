Лидер Iron Maiden Брюс Дикинсон женился в третий раз

65-летний вокалист хеви-метал-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон объявил о женитьбе, сообщает шведское издание SVT.

Дикинсон рассказал о свадьбе в эфире одного из шведских ток-шоу. Его избранницей стала фитнес-инструктор из Франции, 48-летняя Леана Дольчи.

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По словам музыканта, это событие состоялось в Париже три недели назад. Это уже третий брак Дикинсона. По данным СМИ, пара встречалась четыре года.

В начале декабря Дикинсон анонсировал первый за 18 лет сольный альбом «The Mandrake Project». Он представил дебютный сингл «Afterglow Of Ragnarok», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Руссак
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