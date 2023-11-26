Дагестан принял первую группу беженцев из Палестины
26 ноября 202302:05
Около 50 беженцев из Палестины прилетели в Дагестан, сообщил в Telegram глава республики Сергей Меликов.
По его словам, их везут в пункт временного размещения, где есть все условия для комфортного проживания. Беженцам будет оказана помощь представителям палестинского народа в адаптации к новым условиям. Им предоставят возможность получать образование и работать.
Ранее в Москву прибыли еще 105 эвакуированных из Газы россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дагестан принял первую группу беженцев из Палестины
- В Китае сопроводили американский эсминец USS Hopper в Южно-Китайском море
- В Крыму суд прекратил дело об оставлении службы после смерти мобилизованного
- Куба наладит использование карт «Мир» до конца 2023 года
- Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталия Дмитриева
- Фильм «Поедем с тобой в Макао» может не выйти в прокате России
- «Автостат»: продажи автомобилей Chery в России выросли почти в три раза
- В Финляндии люди вышли на митинги против закрытия границы с Россией
- FT: Великобритания может вернуть Греции мраморные скульптуры Парфенона
- Том Харди объявил о возобновлении съемок фильма «Веном 3»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru