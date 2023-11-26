Дагестан принял первую группу беженцев из Палестины

По его словам, их везут в пункт временного размещения, где есть все условия для комфортного проживания. Беженцам будет оказана помощь представителям палестинского народа в адаптации к новым условиям. Им предоставят возможность получать образование и работать.

Ранее в Москву прибыли еще 105 эвакуированных из Газы россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

