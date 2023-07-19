Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью хрена

Владельцы дачных участков могут побороть колорадского жука на своих грядках при помощи хрена, сообщает издание «БелНовости».

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Будучи одним из самых вредоносных насекомых на даче, колорадского жука можно прогнать, высадив вокруг участка и между посаженным картофелем несколько растений, которые будут отпугивать жуков. Кроме хрена специалисты считают действенными шалфей, чеснок, лук, фасоль, а также кориандр, тимьян и бархатцы.

Любителям загородного отдыха также предложили бороться с этим видом жуков при помощи отвара из чистотела. Для этого нужно добавить 250 грамм чистотела на литр воды, вскипятить воду и держать ее на огне в течение 15 минут, после чего остудить и процедить.

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ФОТО: РИА Новости
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