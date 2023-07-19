Дачникам предложили бороться с колорадским жуком с помощью хрена
Владельцы дачных участков могут побороть колорадского жука на своих грядках при помощи хрена, сообщает издание «БелНовости».
Будучи одним из самых вредоносных насекомых на даче, колорадского жука можно прогнать, высадив вокруг участка и между посаженным картофелем несколько растений, которые будут отпугивать жуков. Кроме хрена специалисты считают действенными шалфей, чеснок, лук, фасоль, а также кориандр, тимьян и бархатцы.
Любителям загородного отдыха также предложили бороться с этим видом жуков при помощи отвара из чистотела. Для этого нужно добавить 250 грамм чистотела на литр воды, вскипятить воду и держать ее на огне в течение 15 минут, после чего остудить и процедить.
Ранее в Госдуме предложили разработать мобильное приложение для дачников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru