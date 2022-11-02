Россиянам разрешили жарить шашлыки на дачах

Жарить шашлыки и сжигать листву на дачах теперь можно ближе к домам, заявил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

«Расстояние от мангалов до домов теперь может быть 5 метров вместо 50. Сжигать листву можно не в 15 метрах от зданий, а в 7,5», - сказал Еникеев.

Еникеев напомнил, что в МЧС поступали жалобы от владельцев небольших дач, которые имеют не больше шести соток земли. Требования, которые выдвигались к приготовлению шашлыков или сжиганию травы на участке, владельцы дач соблюдать не могли.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках, и упрощающий оформление таких участков в долевую собственность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПожарыМЧСДача
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