«Два года до квартиры»: Покупку коммуналок в Москве назвали инвестпроектом
Купить комнату в коммуналке можно на потребительский кредит, а при реновации и расселении она превратится в квартиру, сказала в эфире НСН Ирина Радченко.
В Москве не выгодно покупать комнаты в коммуналках для сдачи в аренду, но за них можно получить квартиру, объяснила в интервью НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
В России в 2023 году комнаты в квартирах в России в среднем подорожали на 10,6%, отмечает ТАСС. При этом в Москве этот показатель вырос всего на 1,8%.
«Из-за того, что людям некуда вкладывать, чтобы сохранить сбережения, они смотрят на недвижимость и депозиты. У кого хватает денег на квартиру и ипотеку, они берут по льготным программам новостройки. У кого на это денег нет, - покупают коммуналки. Если говорить от Москве, то здесь есть специфика. Если в столице и остались коммунальные квартиры, то наверняка эти дома подлежат реновации и это становится для граждан инвестпроектом. Они покупают коммуналки, потому что при расселении получат квартиру. В Москве такие схемы вполне реальны, два-три года - и ты уже собственник квартиры. Многие покупают коммуналки, взяв потребкредит, он может быть даже дешевле ипотеки», - сказала Радченко.
При этом, она отметила, что сдавать комнаты в коммуналках в аренду не выгодно.
«Там совсем маленькая маржа, если ты хочешь сдать комнату в коммуналке в аренду. Лучше взять ипотеку, купить нормальную квартиру и сдавать: там доходность выше чуть ли не в два раза. В московском регионе цены на аренду выросли на 10-15% за счет того, что ипотека подорожала плюс ужесточение условий льготных программ: повышение первоначального взноса до 30%, уменьшена сумма в два раза для Москвы и Петербурга. При этом тенденция подорожания всего, - квартир, яиц, кур, - сохранится однозначно», - заключила собеседница НСН.
Ранее Ирина Радченко объяснила НСН, с чем связан рост спроса на коммуналки в регионах России.
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