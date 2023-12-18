«Два года до квартиры»: Покупку коммуналок в Москве назвали инвестпроектом

В Москве не выгодно покупать комнаты в коммуналках для сдачи в аренду, но за них можно получить квартиру, объяснила в интервью НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

В России в 2023 году комнаты в квартирах в России в среднем подорожали на 10,6%, отмечает ТАСС. При этом в Москве этот показатель вырос всего на 1,8%.