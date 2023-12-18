«Деньги давят на кирпич»: Взлет цен на коммуналки связали с СВО
Доходы участников спецоперации выросли в десятки раз, поэтому в ряде регионов они скупают все, что есть на рынке, сказала в эфире НСН Ирина Радченко.
Рост цен на комнаты в коммунальных квартирах связан с существенным увеличение доходов россиян на фоне спецоперации, объяснила в интервью НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
По данным ТАСС, за 2023 год комнаты в квартирах в России в среднем подорожали на 10,6%, в среднем - до 1,2 млн рублей. Наибольший рост зафиксирован в Барнауле (40%), Самаре (38,2%) и Улан-Удэ (37,2%).
«В Барнауле и Алтайском крае было много участников СВО, доходы которых выросли в десять раз, и эти деньги надо куда-то вкладывать. Они покупают все, что есть на рынке», - сказала Радченко.
По ее словам, подобные «всплески» наблюдаются в разных регионах России.
«Есть так называемые "очаги воспаления": неожиданно какой-то регион выстреливает ростом цен на жилье. Казалось бы, ипотека была для всех одинаковая, но из этих регионов был массовый набор свошников. Периодически такие вспышки на карте России возникают. Пришли они или нет, но деньги отсылают, а рост денежной массы давит на кирпич», - пояснила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что стоимость аренды жилья в крупных российских городах увеличилась в 2023 году в среднем на 25%. Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что пока нет предпосылок для снижения цен.
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