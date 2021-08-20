Cуточный прирост COVID-19 в России составил 20 992 новых случая
В России за минувшие сутки выявили 20 992 новых случая заражения коронаиврусной инфекцией в 85 регионах. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. С учётом этих данных в нашей стране с начала эпидемии зарегистрировали более 6 миллионов 705 тысяч инфицированных.
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Москве — 1 925. Далее в списке Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Нижегородская области, отмечает Свободная пресса.
А ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что мужчины чаще умирают от коронавируса из-за особенностей гормональной системы. По его словам, что это связано с работой тестотерона, который влияет на клетки иммунной системы, пишет Ura.ru.
Болибок объяснил, что в связи с этим у мужчин уровень выработки антител ниже, чем у женщин, так как женская иммунная система «добирается до самого вируса».
По словам иммунолога, образующиеся у женщин антитела легче проникают внутрь клетки, где находится вирус.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru