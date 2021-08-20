Cуточный прирост COVID-19 в России составил 20 992 новых случая

В России за минувшие сутки выявили 20 992 новых случая заражения коронаиврусной инфекцией в 85 регионах. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. С учётом этих данных в нашей стране с начала эпидемии зарегистрировали более 6 миллионов 705 тысяч инфицированных.

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Москве — 1 925. Далее в списке Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Нижегородская области, отмечает Свободная пресса.