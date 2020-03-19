В столичной подземке приостановили выступления музыкантов

В московском метрополитене приостановлены выступления музыкантов – участников проекта «Музыка в метро». Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, временно прекращена работа экскурсионного бюро «Метротур» и проекта «Экскурсии в метро».

Помимо этого, из-за угрозы распространения коронавируса с этого четверга, 19 марта, для посетителей закрываются павильон МЦД на на площади Киевского вокзала, пишет АГН Москва.