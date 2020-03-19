В столичной подземке приостановили выступления музыкантов
В московском метрополитене приостановлены выступления музыкантов – участников проекта «Музыка в метро». Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, временно прекращена работа экскурсионного бюро «Метротур» и проекта «Экскурсии в метро».
Помимо этого, из-за угрозы распространения коронавируса с этого четверга, 19 марта, для посетителей закрываются павильон МЦД на на площади Киевского вокзала, пишет АГН Москва.
Между тем, ранее НСН писала, что в Минобороны опровергли информацию о введении в Москве комендантского часа. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на военное ведомство.
В социальных сетях ранее стали появляться сообщения о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве вводится комендантский час. Отмечалось, что соответствующий приказ отдал глава Минобороны Сергей Шойгу. Как пишет РИА ФАН, в Минобороны эти сообщения назвали «грубо слепленной фальшивкой». По мнению ведомства, эта информация вбрасывается из соседних стран.
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