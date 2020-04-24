COVID-19 в соцсетях упомянули более 69 млн раз
Коронавирус в социальных сетях с 1 января по 21 апреля был упомянут более 69 миллионов раз. Об этом говорят данные исследования, проведенного компанией «Медиалогия». Отмечается, что значительный рост числа упоминаний COVID-19 зафиксирован с 18 марта. С этого момента по 21 апреля их было около 51 млн, пишет RT.
Добавим, для исследования использовались данные из социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и Twitter, а также YouTube, Telegram, TikTok, с форумов и из блогов.
Между тем, ранее НСН писала, что в Италии, которая входит в список стран с наиболее неблагоприятной эпидситуацией по коронавирусу, число излечившихся после заражения COVID-19 за последние сутки впервые превысило число новых инфицированных. Выписано из больниц за 24 часа 3 033 пациента, заражённых за это время выявлено 2 646. Об этом объявил руководитель Департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли.
Несмотря на положительную динамику в этой части, на Апеннинах сохраняется высокая смертность среди инфицированных COVID-19: от осложнений, вызванных инфекцией за последние сутки скончались 464 человека, передает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru