COVID-19 в соцсетях упомянули более 69 млн раз

Коронавирус в социальных сетях с 1 января по 21 апреля был упомянут более 69 миллионов раз. Об этом говорят данные исследования, проведенного компанией «Медиалогия». Отмечается, что значительный рост числа упоминаний COVID-19 зафиксирован с 18 марта. С этого момента по 21 апреля их было около 51 млн, пишет RT.

Добавим, для исследования использовались данные из социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и Twitter, а также YouTube, Telegram, TikTok, с форумов и из блогов.