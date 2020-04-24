Единственный пациент с COVID-19 в НАО выздоровел

Единственный пациент в Ненецком округе с коронавирусной инфекцией COVID-19 выздоровел и был выписан из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора округа Юрия Бездудного.

По словам Бездудного, пациент получил два отрицательных результата при сдаче теста на наличие коронавируса. Он отметил, что других случаев заражения в регионе на зафиксировано.

Коронавирус у выписанного пациента был выявлен 9 апреля по его прибытию в аэропорт. Как заявил Бездудный, это доказывает эффективность мер профилактики распространения коронавируса, применяемых в аэропорту.



