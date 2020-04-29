Россияне приготовились к выживанию за счёт шести соток

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Аналитики сравнили траты россиян в секторе «товары для хозяйства и строительства» за недельные периоды 20-26 апреля и 13-19 апреля. Специалисты выяснили, что средний чек по стране на минувшей неделе составил 4 069 рублей, что на 7% ниже, чем неделей ранее. При этом объем продаж в денежном выражении – вырос на 12%. Такую информацию НСН предоставила IT-компании «Платформа ОФД», которая является крупнейшим оператором фискальных данных.
Кроме того, аналитики выяснили, что продажи в категории «Семена» - выросли за неделю на 14%, средний чек покупки составил 210 рублей - на 3% выше, чем неделей ранее.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года (20-26 апреля 2019 г.) – в секторе «товары для хозяйства и строительства» - средний чек выше на 43%, объем продаж в денежном выражении – выше на 76%. В категории «Семена» - средний чек покупки выше на 10%, а объем продаж в денежном выражении – ниже на 10%.
«Платформа ОФД» - крупнейший в России оператор фискальных данных, компания ежедневно обрабатывает около 40 млн кассовых чеков с более чем 900 тысяч онлайн-касс по всей стране.
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