COVID-19 подтвердился у 52 пациентов клинической больницы в Уфе
У 52 пациентов республиканской клинической больницы в Уфе, которая была закрыта на карантин 6 апреля, подтвердился коронавирус. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главврач клиники Эльзы Сыртлановой.
В минувшую пятницу, 10 апреля, стало известно, что COVID-19 подозревают у 170 врачей и пациентов больницы, напоминает RT. На следующий день заражение подтвердилось у восьми пациентов, а затем еще у четырех. По факту произошедшего следователями СК по региону начата проверка.
Ранее НСН писала, что новая волна заражений коронавирусной инфекцией может начаться в ноябре. Это произойдёт в том случае, если всем государствам не удастся справиться с пандемией COVID-19 летом. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на главу инфекционного отделения шанхайской больницы «Хуашань» Чжана Вэньхуна.
Как подчеркнул специалист, то связано с тем, что вирус распространился в странах Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии – там зафиксировали вспышки COVID-19. Именно поэтому человечеству не удастся победить коронавирус этим летом, и с наступлением зимы все снова будут сидеть дома.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Кудрин: ВВП России в 2020 году упадет на 5%
- Пелевин, Охлобыстин и Познер призвали правительство спасти книжную индустрию
- Сервис выдачи цифровых пропусков в Москве атаковали боты
- Правительство выделило 50 млрд рублей на доплаты медикам
- Жертв COVID-19 стало 148: 18 умерли за сутки