COVID-19 подтвердился у 52 пациентов клинической больницы в Уфе

У 52 пациентов республиканской клинической больницы в Уфе, которая была закрыта на карантин 6 апреля, подтвердился коронавирус. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление главврач клиники Эльзы Сыртлановой.

В минувшую пятницу, 10 апреля, стало известно, что COVID-19 подозревают у 170 врачей и пациентов больницы, напоминает RT. На следующий день заражение подтвердилось у восьми пациентов, а затем еще у четырех. По факту произошедшего следователями СК по региону начата проверка.