COVID-19 отложил запуск фонтанов в Москве

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Москве отложили начало сезона фонтанов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отмечает АГН Москва.

Он напомнил, что традиционно запуск фонтанов в мегаполисе начинался в конце апреля. По словам Бирюкова, это всегда – большой праздник, поскольку одновременно начинают работать около 600 городских фонтанов, пишет Газета.ру. Однако в этом году, из-за сложной эпидситуации столичными властями было принято решение отложить их включение на неопределенный срок.

В канун майских праздников в Москве стартовал сезон фонтанов

Ранее НСН писала, что на центральной аллее ВДНХ после реставрации заработали фонтаны. Церемонию их запуска в июле 2018 года провел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня исторический этап реконструкции ВДНХ - запускается 14 фонтанов на Главной аллее, главные фонтаны, расположенные на территории ВДНХ. 14 фонтанов на Главной аллее не только отремонтированы, вся инженерная инфраструктура, но и полностью отреставрированы», - заявил столичный мэр.

Градоначальник отметил, что фонтаны центральной аллеи ВДНХ, а также главный фонтан парка «Золотой колос», ни разу не реконструировались и не реставрировались с 1954 года.

Добавим, также была благоустроена прилегающая территория. В частности, на центральной аллее высадили больше 20 тысяч цветов, в том числе, 4 тысячи роз.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФонтаныКоронавирусМосква
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