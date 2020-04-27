COVID-19 отложил запуск фонтанов в Москве

Ранее НСН писала, что на центральной аллее ВДНХ после реставрации заработали фонтаны. Церемонию их запуска в июле 2018 года провел мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня исторический этап реконструкции ВДНХ - запускается 14 фонтанов на Главной аллее, главные фонтаны, расположенные на территории ВДНХ. 14 фонтанов на Главной аллее не только отремонтированы, вся инженерная инфраструктура, но и полностью отреставрированы», - заявил столичный мэр.

Градоначальник отметил, что фонтаны центральной аллеи ВДНХ, а также главный фонтан парка «Золотой колос», ни разу не реконструировались и не реставрировались с 1954 года.

Добавим, также была благоустроена прилегающая территория. В частности, на центральной аллее высадили больше 20 тысяч цветов, в том числе, 4 тысячи роз.

