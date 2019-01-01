В канун майских праздников в Москве стартовал сезон фонтанов

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации расположенные на ВДНХ фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов», дав этим старт новому сезону городских фонтанов.

Как отметил градоначальник, закончилась комплексная, научная реставрация фонтанного комплекса ВДНХ, который, конечно, является красивейшим в Москве.

«Это огромная, кропотливая работа. Установлено 16 фонтанов главной аллеи. «Золотой колос», который по сути дела был уже утрачен в предыдущие годы. Сегодня запускаются после реставрации два главных фонтана ВДНХ - «Каменный цветок» и фонтан «Дружбы народов»», - заявил Собянин.

Мэр отметил, что была проведена комплексная работа для реставрации фонтанов.