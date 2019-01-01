В канун майских праздников в Москве стартовал сезон фонтанов
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации расположенные на ВДНХ фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов», дав этим старт новому сезону городских фонтанов.
Как отметил градоначальник, закончилась комплексная, научная реставрация фонтанного комплекса ВДНХ, который, конечно, является красивейшим в Москве.
«Это огромная, кропотливая работа. Установлено 16 фонтанов главной аллеи. «Золотой колос», который по сути дела был уже утрачен в предыдущие годы. Сегодня запускаются после реставрации два главных фонтана ВДНХ - «Каменный цветок» и фонтан «Дружбы народов»», - заявил Собянин.
Мэр отметил, что была проведена комплексная работа для реставрации фонтанов.
«Это огромные и сложные инженерные сооружения. Необходимо было провести комплексную работу, но она теперь закончена и москвичи могут любоваться этой красотой многие-многие годы. Спасибо всем. Поздравляю с праздником!», - заключил Собянин.
Реставрация фонтанов «Дружба народов» и «Каменный цветок», созданных в Москве в 1954 г. по проектам архитектора Константина Топуридзе, была начата в октябре 2018 г.
Напомним, в Москве в настоящее время работает порядка 600 фонтанов.
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