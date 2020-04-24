COVID-19 оставил Москву без первомайских украшений
Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Москву в этом году не будут украшать к 1 мая. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в частности, отменена трансляция поздравительных роликов и праздничных видеооткрыток на медиафасадах и цифровых билбордах. Кроме того, заммэра добавил, что архитектурно-художественную подсветку зданий также не будут переводить в праздничный режим, отмечает АГН Москва.
Между тем, ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что жёсткий пропускной режим и другие ограничения в Москве сохранятся до 1 мая. Этих мер достаточно на данном этапе борьбы с распространением коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным 20 апреля.
По словам градоначальника, ближайшие неделя-полторы покажут, какие меры понадобятся в дальнейшем.
Добавим, наибольшее число новых случаев COVID-19, выявленных в России за минувшие сутки, зарегистрировано в Москве — 2 957, ещё 611 — в Подмосковье. Далее следует Санкт-Петербург – там 253 заболевших. Также в пятёрке Республика Дагестан со 113 случаями и Нижегородская область, на территории которой 94 инфицированных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru