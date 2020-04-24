COVID-19 оставил Москву без первомайских украшений

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции Москву в этом году не будут украшать к 1 мая. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в частности, отменена трансляция поздравительных роликов и праздничных видеооткрыток на медиафасадах и цифровых билбордах. Кроме того, заммэра добавил, что архитектурно-художественную подсветку зданий также не будут переводить в праздничный режим, отмечает АГН Москва.