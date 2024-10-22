Cosaque стало лучшим российским красным сухим вином

Рейтинг лучших вин России составил журнал Simple Wine News.

Виноделы сообщили, что бутылка российского вина не может стоить меньше 500 рублей

Эксперты исследовали 676 сортов долины Дона, Кубани, Крыма и Кавказа. Лишь 35 брендов получили три красные звезды — высшую оценку рейтинга.

Лучшим красным сухим вином признали кубанское вино бренда «Галицкий и Галицкий» под названием Cosaque («Казак»).

В основе — французские сорта (80%) и ростовские автохтонные сорта винограда (20%), растущие на западном склоне Лысой горы, расположенном на территории природного заказника Красная Горка в 30 км от Черного моря.

Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что заведения общественного питания смогут добавить в меню 20% вин российского производства, однако без сложностей не обойдется

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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