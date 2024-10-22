Cosaque стало лучшим российским красным сухим вином
Рейтинг лучших вин России составил журнал Simple Wine News.
Эксперты исследовали 676 сортов долины Дона, Кубани, Крыма и Кавказа. Лишь 35 брендов получили три красные звезды — высшую оценку рейтинга.
Лучшим красным сухим вином признали кубанское вино бренда «Галицкий и Галицкий» под названием Cosaque («Казак»).
В основе — французские сорта (80%) и ростовские автохтонные сорта винограда (20%), растущие на западном склоне Лысой горы, расположенном на территории природного заказника Красная Горка в 30 км от Черного моря.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что заведения общественного питания смогут добавить в меню 20% вин российского производства, однако без сложностей не обойдется
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru