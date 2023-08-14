CNBC: мировые цены на рис могут побить рекорд из-за наводнений в Китае

Из-наводнений в Китае мировые цены на рис могут установить новый рекорд, сообщает CNBC.

Ресторатор Бухаров опроверг сообщения, что суши и роллы подорожают на 25%

Отмечается, что в результате наводнений были затоплены основные сельскохозяйственные регионы Китая. В частности, пострадали три провинции, на которые приходится 23% производства риса в стране: Внутренняя Монголия, Цзилинь и Хэйлунцзян.

Вдобавок из-за тайфуна «Доксури» пострадал северо-восток самого крупного производителя риса в мире.

Ранее Министерство сельского хозяйства предлложило продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России до конца текущего года. Впервые временный запрет на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы был введён 30 июня 2022 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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