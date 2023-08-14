CNBC: мировые цены на рис могут побить рекорд из-за наводнений в Китае
Из-наводнений в Китае мировые цены на рис могут установить новый рекорд, сообщает CNBC.
Отмечается, что в результате наводнений были затоплены основные сельскохозяйственные регионы Китая. В частности, пострадали три провинции, на которые приходится 23% производства риса в стране: Внутренняя Монголия, Цзилинь и Хэйлунцзян.
Вдобавок из-за тайфуна «Доксури» пострадал северо-восток самого крупного производителя риса в мире.
Ранее Министерство сельского хозяйства предлложило продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России до конца текущего года. Впервые временный запрет на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы был введён 30 июня 2022 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru