CNBC: мировые цены на рис могут побить рекорд из-за наводнений в Китае

Отмечается, что в результате наводнений были затоплены основные сельскохозяйственные регионы Китая. В частности, пострадали три провинции, на которые приходится 23% производства риса в стране: Внутренняя Монголия, Цзилинь и Хэйлунцзян.

Вдобавок из-за тайфуна «Доксури» пострадал северо-восток самого крупного производителя риса в мире.

Ранее Министерство сельского хозяйства предлложило продлить запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России до конца текущего года. Впервые временный запрет на вывоз кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы был введён 30 июня 2022 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

