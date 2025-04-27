МИД РФ: Военные КНДР воевали в Курской области в соответствии с договором

Военнослужащие из Северной Кореи принимали участие в боях в Курской области, сообщила KP.RU официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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По ее словам, это происходило в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, подписанным главой государства Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном. «Солидарность, проявленная нашими корейскими друзьями, является проявлением союзнического уровня наших отношений», — указала дипломат. Она считает, что связи Москвы и Пхеньяна будут укрепляться в дальнейшем.

26 апреля после освобождения Курской области в Минобороны России впервые подтвердили участие войск из КНДР в операции по зачистке региона от ВСУ.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияКНДРКурская Область

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