Ресторатор Бухаров опроверг сообщения, что суши и роллы подорожают на 25%
Все рестораторы аккуратно относятся к тому, чтобы не отбить тех посетителей, которые ходят к ним сейчас, поэтому не поднимают цены резко, заявил НСН ресторатор Игорь Бухаров.
Ни один ресторатор не повысит цены на роллы и суши на 25%, так как это оттолкнет людей, заявил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что российские рестораторы, специализирующиеся на блюдах японской кухни, таких как суши и роллы, столкнулись с проблемами с поставками основных ингредиентов. Речь идет о дефиците и существенном подорожании, в частности, рыбы, риса и курицы. Отмечалось, что на этом фоне стоимость готовых суши и роллов для конечного потребителя может вырасти минимум на 25%. Бухаров считает, что такого повышения цен ждать не стоит.
«Август всегда славится повышением цен, но так резко их не будут повышать, это оттолкнет людей. Мы привязаны к инфляции, росту процентной ставки, цены на продукцию и логистику растут. Мы также все живем в привязке к доллару и евро... Но никакой ресторатор не будет повышать цены на 25%. Он может немного уменьшить роллы, изменить их. Если у вас была одна граммовка, в пределах до 10% уменьшение будет проходить незаметно. Если уменьшите на четверть или на треть, то это заметно, людей это раздражает. Или вам нужно будет менять наименование роллов и делать другую рецептуру, однако людям нравится то, к чему они привыкли. Резкое повышение цен имеет негативные последствия. Все рестораторы аккуратно относятся к тому, чтобы не отбить даже тех людей, которые ходят к ним сейчас», - сказал Бухаров.
На прошлой неделе Росстат сообщил, что цены на курицу в России достигли рекорда. Согласно данным, ее средняя стоимость составила 197 рублей за килограмм.
Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов ранее в беседе с НСН заявлял, что рестораны в основном закупают треску и палтус, а с красной рыбой есть проблемы, сообщает «Радиоточка НСН».
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