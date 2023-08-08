Ресторатор Бухаров опроверг сообщения, что суши и роллы подорожают на 25%

«Август всегда славится повышением цен, но так резко их не будут повышать, это оттолкнет людей. Мы привязаны к инфляции, росту процентной ставки, цены на продукцию и логистику растут. Мы также все живем в привязке к доллару и евро... Но никакой ресторатор не будет повышать цены на 25%. Он может немного уменьшить роллы, изменить их. Если у вас была одна граммовка, в пределах до 10% уменьшение будет проходить незаметно. Если уменьшите на четверть или на треть, то это заметно, людей это раздражает. Или вам нужно будет менять наименование роллов и делать другую рецептуру, однако людям нравится то, к чему они привыкли. Резкое повышение цен имеет негативные последствия. Все рестораторы аккуратно относятся к тому, чтобы не отбить даже тех людей, которые ходят к ним сейчас», - сказал Бухаров.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что цены на курицу в России достигли рекорда. Согласно данным, ее средняя стоимость составила 197 рублей за килограмм.

Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов ранее в беседе с НСН заявлял, что рестораны в основном закупают треску и палтус, а с красной рыбой есть проблемы, сообщает «Радиоточка НСН».

