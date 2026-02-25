Самозапрет на кредиты установили более 24 млн россиян
25 февраля 202617:03
Самозапрет на получение кредитов и займов оформили более 24 млн россиян. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщает RT.
Также отмечается, что ещё свыше миллиона граждан установили самозапрет на оформление новых сим-карт.
В сообщении говорится, что данные показатели говорят о высокой востребованности антимошеннических инструментов среди населения.
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести самозапреты на донаты в компьютерных играх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Самозапрет на кредиты установили более 24 млн россиян
- Дональд Трамп примерил Олимпийскую золотую медаль
- Денису Мантурову присвоили звание Героя России
- Житель Казани получил 24 года за подготовку диверсий и госизмену
- Мишустин: Уникальные препараты от аллергии и рака выпустят в РФ в 2027 году
- Оторвется по дороге: Россиян призвали не экономить на автозапчастях
- Военный эксперт рассказал о бункере Зеленского
- Россиянам рассказали, от каких опасных болезней защищает кофе
- Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в Женеве
- Наш Шекспир: Почему никто не занял место Балабанова в российском кино