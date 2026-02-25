Самозапрет на кредиты установили более 24 млн россиян

Самозапрет на получение кредитов и займов оформили более 24 млн россиян. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко сообщает RT.

Перечень россиян с самозапретом на азартные игры начнет работать с 1 сентября

Также отмечается, что ещё свыше миллиона граждан установили самозапрет на оформление новых сим-карт.

В сообщении говорится, что данные показатели говорят о высокой востребованности антимошеннических инструментов среди населения.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести самозапреты на донаты в компьютерных играх, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Эрик Романенко
