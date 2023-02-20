ЧВК «Вагнер» заявила о проблемах с рекламой

ЧВК «Вагнер» столкнулась с проблемой при размещении рекламы на телевидении, сообщает пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина.

Основатель ЧВК «Вагнер» собирается обсудить с Басуриным слухи о его отставке

В сообщении уточняется, что речь идёт об информации о наборе добровольцев.

В пресс-службе добавили, что ЧВК намерена решить этот вопрос с помощью как рекламных агентств, так и федеральных или региональных телеканалов, которые выразят готовность сотрудничать.

Ранее Евгений Пригожин признал, что пока не может разрешить вопрос обеспечения ЧВК «Вагнер» боеприпасами, несмотря на его «знакомства и связи», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ТелевидениеРекламаЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
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