ЧВК «Вагнер» заявила о проблемах с рекламой
ЧВК «Вагнер» столкнулась с проблемой при размещении рекламы на телевидении, сообщает пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина.
В сообщении уточняется, что речь идёт об информации о наборе добровольцев.
В пресс-службе добавили, что ЧВК намерена решить этот вопрос с помощью как рекламных агентств, так и федеральных или региональных телеканалов, которые выразят готовность сотрудничать.
Ранее Евгений Пригожин признал, что пока не может разрешить вопрос обеспечения ЧВК «Вагнер» боеприпасами, несмотря на его «знакомства и связи», сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- США выделят Украине 10 млн долларов на поддержку энергетики
- Пригожин оценил вероятность ухода ЧВК «Вагнер» из Артемовска
- Лещенко выступил против «принуждения» к патриотизму и за поиск нацидеи
- В «Красной поляне» из-за угрозы схода лавин закрыли все горнолыжные трассы
- ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%
- У сопровождавших Байдена журналистов забрали телефоны
- США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи
- Росстат оценил спад экономики РФ в 2022 году меньше, чем в пандемию
- ЧВК «Вагнер» заявила о проблемах с рекламой
- Губернатор Ленобласти организует подчинённым экскурсии в колонии и СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru