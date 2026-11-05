Любой ценой: На какие уступки готовы россияне, чтобы не потерять рабочее место

«Однако на фоне охлаждения рынка сотрудники с большей осторожностью относятся к увольнению, все чаще согласны на жесткий график работы без возможности гибридного или удаленного формата. Так, готов сменить работу ради удаленного графика только каждый третий респондент (36%), а каждый четвертый (25%) поделился, что не готов к смене работодателя, хотя текущее место работы его не устраивает», - отметила она.

По ее словам, за последние несколько лет компании серьезно инвестировали в перестройку бизнес-процессов под дистанционный формат работы, однако к 2026 году рынок изменился.

«За последние пять лет удаленная и гибридная работа быстро стала привычным форматом для миллионов сотрудников. Однако большинство компаний не были готовы управлять распределенными командами: отсутствовали необходимые процессы, руководители не имели опыта дистанционного управления, а сотрудники только учились организовывать работу вне офиса. В результате многие организации столкнулись со снижением эффективности. И уже к 2025-2026 годам многие работодатели начали постепенно возвращать команды в офисы», — добавила она.

Гибридный и удаленный формат работы проще найти сегодня фото- и видеоредакторам, дизайнерам, тестировщикам, журналистам, PR-специалистам и маркетологам. Об этом НСН рассказала HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.

