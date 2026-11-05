Любой ценой: На какие уступки готовы россияне, чтобы не потерять рабочее место
Сотрудники все чаще остаются на привычном месте работы из-за нестабильности на рынке труда, они готовы мириться с минусами, которых раньше не допусками, рассказала НСН HR-директор ГК «Гранель» Татьяна Грибкова.
По данным исследования ГК «Гранель», почти каждый второй россиянин (39%) испытывает тревогу из-за изменений на рынке труда и поэтому крепко держится за текущее рабочее место. Этот тренд уже получил название job hugging, или «держаться за работу любой ценой». Изменения на рынке труда затронули удаленный формат работы. По данным Росстата, во втором квартале 2026 удаленно работали 806 тысяч человек – на 15% меньше, чем годом ранее. При этом, как показал опрос, подавляющее большинство россиян (62%) хотели бы иметь удаленный или гибридный формат работы. Грибкова раскрыла, на какие уступки готовы работники.
«Однако на фоне охлаждения рынка сотрудники с большей осторожностью относятся к увольнению, все чаще согласны на жесткий график работы без возможности гибридного или удаленного формата. Так, готов сменить работу ради удаленного графика только каждый третий респондент (36%), а каждый четвертый (25%) поделился, что не готов к смене работодателя, хотя текущее место работы его не устраивает», - отметила она.
По ее словам, за последние несколько лет компании серьезно инвестировали в перестройку бизнес-процессов под дистанционный формат работы, однако к 2026 году рынок изменился.
«За последние пять лет удаленная и гибридная работа быстро стала привычным форматом для миллионов сотрудников. Однако большинство компаний не были готовы управлять распределенными командами: отсутствовали необходимые процессы, руководители не имели опыта дистанционного управления, а сотрудники только учились организовывать работу вне офиса. В результате многие организации столкнулись со снижением эффективности. И уже к 2025-2026 годам многие работодатели начали постепенно возвращать команды в офисы», — добавила она.
Гибридный и удаленный формат работы проще найти сегодня фото- и видеоредакторам, дизайнерам, тестировщикам, журналистам, PR-специалистам и маркетологам. Об этом НСН рассказала HR-эксперт и карьерный консультант Зулия Лоикова.
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