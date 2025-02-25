«Видно на Останкинской телебашне»: В Москве стартовал Большой казачий круг
В храме Христа Спасителя в Москве стартовал Большой круг Всероссийского казачьего общества.
По традиции мероприятие началось с молебна, который проходит в Кафедральном соборном Храме. Его проводит председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
После молебна собравшиеся переместятся в зал Церковных соборов, где и пройдет главное событие дня – заседание Большого круга Всероссийского казачьего общества.
Для участия в совещании в столицу приехали делегаты со всей страны. Сегодня в главном храме России находится более 900 представителей казачьих войск и объединений, а на фасаде Останкинской телебашни транслируется видеоролик, посвященный событию.
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