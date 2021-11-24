Чувашия протестировала систему QR-кодов для людей с высоким титром антител
Чувашия разработала и протестировала алгоритм системы выдачи QR-кодов для людей с большим числом антител. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона со ссылкой на слова исполняющего обязанности первого замминистра здравоохранения региона Алексея Кизилова.
Глава Чувашии Олег Николаев ранее поручил запустить систему QR-кодов для людей с высоким титром антител. На федеральном портале Госуслуги региональный QR-код отображаться не будет.
Отмечается, что алгоритм работает бесперебойно. После согласования с Минздравом и Роспотребнадзором Чувашия готова отрабатывать механизм по выдаче сертификатов как пилотный регион.
Ранее адвокат Денис Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что за подделку сертификатов о вакцинации следует наказание в виде ограничения свободы на срок до года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 558 / сут.
Умерли
268 тыс.+1 240 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 682 / сут.
- Арбитр прокомментировал пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Мальмё»
- Врачи рассказали о появлении новых симптомов коронавируса у детей
- Сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени
- Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией из-за мигрантов
- Полпред в УрФО Якушев ушел на самоизоляцию
- В Болгарии заявили, что Россия «с удовольствием отдаст Донбасс» Киеву
- Sukhoi Superjet-100 выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске
- СМИ назвали возможную дату проведения итоговой пресс-конференции Путина
- Ночь на 24 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени
- Госдума не включила законопроекты о QR-кодах в план работы на декабрь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru