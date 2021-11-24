Чувашия протестировала систему QR-кодов для людей с высоким титром антител

Чувашия разработала и протестировала алгоритм системы выдачи QR-кодов для людей с большим числом антител. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона со ссылкой на слова исполняющего обязанности первого замминистра здравоохранения региона Алексея Кизилова.

Глава Чувашии Олег Николаев ранее поручил запустить систему QR-кодов для людей с высоким титром антител. На федеральном портале Госуслуги региональный QR-код отображаться не будет.

Отмечается, что алгоритм работает бесперебойно. После согласования с Минздравом и Роспотребнадзором Чувашия готова отрабатывать механизм по выдаче сертификатов как пилотный регион.

Ранее адвокат Денис Широков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что за подделку сертификатов о вакцинации следует наказание в виде ограничения свободы на срок до года.

