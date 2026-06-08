Депутаты парламента Венгрии урезали себе зарплаты на 40%

Одновременно уменьшены источники дополнительных доходов и льгот членов парламента. Депутаты отменили себе компенсацию расходов на мобильную связь и автомобильное топливо.

Кроме того, траты на гостиницы во время командировок парламентариев урезаны на 31%, на аренду офиса — на 52%, а на зарплаты помощникам — на 30%.

Ранее стало известно, что Венгрия снимет вето на вступление Украины в Евросоюз, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

