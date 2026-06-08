Депутаты парламента Венгрии урезали себе зарплаты на 40%

Депутаты парламента Венгрии сократили собственные зарплаты на и отказались от ряда финансовых льгот. Законопроект, подготовленный фракцией правящей партии «Тиса», был единогласно поддержан оппозицией на заседании, сообщает ТАСС.

Решено, что зарплаты народных избранников, которые рассчитываются с учетом доли ВВП на душу населения за предыдущий год,, снижаются на 40% от прежнего уровня. По данным венгерских СМИ, базовая ставка при этих расчетах составляет около €5 тыс.

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Одновременно уменьшены источники дополнительных доходов и льгот членов парламента. Депутаты отменили себе компенсацию расходов на мобильную связь и автомобильное топливо.

Кроме того, траты на гостиницы во время командировок парламентариев урезаны на 31%, на аренду офиса — на 52%, а на зарплаты помощникам — на 30%.

Ранее стало известно, что Венгрия снимет вето на вступление Украины в Евросоюз, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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