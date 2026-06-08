Мишустин озвучил сроки перехода экономики России к устойчивому росту

Российская экономика должна вернуться к устойчивому сбалансированному развитию в 2027 году, для чего будет запущен новый инвестиционный цикл. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, сообщает сайт правительства.

Глава кабинета министров подчеркнул, что ключевой движущей силой экономического развития должны стать регионы, которые продолжают получать финансовую поддержку от федерального центра. В текущем году будет перенесен на более поздний срок погашение бюджетных кредитов российскими субъектами на сумму более 100 млрд рублей, подчеркнул Мишустин.