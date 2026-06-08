Мишустин озвучил сроки перехода экономики России к устойчивому росту

Российская экономика должна вернуться к устойчивому сбалансированному развитию в 2027 году, для чего будет запущен новый инвестиционный цикл. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании с вице-премьерами, сообщает сайт правительства.

Глава кабинета министров подчеркнул, что ключевой движущей силой экономического развития должны стать регионы, которые продолжают получать финансовую поддержку от федерального центра. В текущем году будет перенесен на более поздний срок погашение бюджетных кредитов российскими субъектами на сумму более 100 млрд рублей, подчеркнул Мишустин.

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Задачу запуска нового инвестиционного цикла со следующего года поставил президент Владимир Путин во время выступления на недавней пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, назвав это приоритетным направлением экономической политики.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф назвал четырех «всадников апокалипсиса» для экономики России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:РоссияЭкономикаМихаил Мишустин

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