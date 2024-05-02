«Чушь от блогеров»: Гусев поддержал запрет на порочащие публикации во время суда
Павел Гусев заявил НСН, что СМИ в этом плане работают аккуратно, а вот блогеры зачастую публикуют непроверенную информацию.
Блокировка страниц и ресурсов, которые порочат честь и достоинство, на время рассмотрения какого-либо дела в суде поможет избежать тиражирования непроверенной информации, заявил председатель Союза журналистов Москвы, главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев в беседе с НСН. Он отметил, что подобным зачастую грешат блогеры, а не СМИ.
В Госдуме рассматривают вопрос о внесении изменений в законодательство, которые позволят блокировать интернет-страницы СМИ и другие ресурсы, распространившие информацию, порочащую честь и достоинство, на время рассмотрения спора в суде. Предложения депутату Ярославу Нилову были переданы от Совета блогеров, он счел их корректными, пишут «Известия».
«СМИ как раз очень аккуратно работают, так как они в рамках российского законодательства действуют. Речь надо больше вести о блогерах и той чуши, которую они выкидывают на голову несчастных людей. Мне блогеров в таком случае не жалко, пусть потеряют в деньгах. Если они оказались правы, они заработают еще больше. Это очень интересная и правильная идея. Только здесь надо четко понимать, что блокировка должна иметь прямое отношение к расследованию и следствию, а не просто всех вокруг заблокировать. Это должно быть четко определено, кто попадает под такие блокировки», - рассказал он.
Гусев подчеркнул, что за каждой такой публикацией стоят живые люди, а блогеры в попытках привлечь внимание выносят в свет непроверенную информацию.
«За каждой такой публикацией, которая связана с расследованием, стоят живые люди – родственники, дети, родители. То, что выносится в интернет, зачастую непроверенное. А потом суд, проводя дополнительное расследование, говорит, что этого не было, но в сетях и у блогеров это остается. Здесь есть очень сложные моменты, связанные с личной безопасностью человека. Некоторые суды длятся по 10-12 лет, некоторые занимают три-четыре года. Иногда суды заканчиваются за недели две, тут очень по-разному. Суды, связанные с террористическими действиями, очень долго длятся зачастую, много проверок, разыскиваются преступники, заказчики и так далее», - подытожил собеседник НСН.
Ранее в Госдуме предложили запретить соцсетям и блогерам публиковать видео с убийствами. С таким предложением к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обратился депутат Анатолий Выборный, передает «Радиоточка НСН».
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