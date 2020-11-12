«Чудо в перьях!» Макс Покровский описал Трампа с Байденом
Лидер группы «Ногу свело!» рассказал в эфире НСН о своем отношении к американским выборам.
Большинство опрошенных американцев полагают, что победу на состоявшихся выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Об этом говорят результаты опроса, проведенного службой Ipsos и агентством Reuters. 79% респондентов называли победителем Байдена, 3% – республиканца Дональда Трампа, а 13% подчеркнули, что итоги выборов пока не подведены.
Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский в эфире НСН заявил, что не в восторге от участников политической гонки в США. Музыкант проживает на две страны - США и России, так что тема американских выборов ему близка.
«Я не являюсь избирателем президента США, поэтому не очень готов к гипотетическим разговорам. Разумеется, считаю и одного, и другого просто безобразием. Так считают все. Очень многие американцы считают Трампа симптомом эпохи. Но, видимо, стране нужна была встряска. Может быть, этой встряски хватило. Но мне кажется, что этих четырех лет недостаточно. Если бы я выбирал из этих двух, я бы выбрал Трампа, подчеркну, с очень малой степенью уверенности в том, что мой выбор правильный. Повторяю, я считаю и того, и другого чудом в перьях!» - уточнил он.
Музыкант рассказал, что американское общество разделилось в своих политических предпочтениях. Он добавил, что в США у людей есть выбор, за кого голосовать, и в этом, на его взгляд, заключается основное достижение демократии.
«Мне часто говорят – в Америке же проблемы! И спрашивают, что я об этом думаю. Я скажу, что счастье Америки состоит в каком-то смысле в том, что у нее есть эта проблема – проблема выбора. Когда у страны и у граждан существует выбор, это означает, что худо-бедно, а демократия работает. Это величайшее завоевание демократии – возможность сделать выбор. И американцы сейчас очень активны в своем решении. Плохо, что общество разделилось, потому что началась конфронтация между людьми. До мордобоя не доходит, но тем не менее. Страна проходит свой нелегкий этап, возможно, это к чему-то приведет», - резюмировал музыкант.
Также Покровский выразил уверенность, что на выборах победил Джо Байден.
«Ребят, тут рассуждать нечего никому. Конечно, это не 100 процентов, но, судя по всему, победил Байден, но комментировать пока нечего. Посмотрим, Джо, что ты сделаешь хорошего для нас всех», – отметил в беседе с НСН музыкант.
Тем временем в США советники действующего американского президента Дональда Трампа сообщили, что глава Белого дома может прекратить оспаривать результаты прошедших выборов, но не признает свое поражение даже после окончательного подсчета всех голосов.
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