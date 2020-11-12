«Чудо в перьях!» Макс Покровский описал Трампа с Байденом

Большинство опрошенных американцев полагают, что победу на состоявшихся выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Об этом говорят результаты опроса, проведенного службой Ipsos и агентством Reuters. 79% респондентов называли победителем Байдена, 3% – республиканца Дональда Трампа, а 13% подчеркнули, что итоги выборов пока не подведены.

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский в эфире НСН заявил, что не в восторге от участников политической гонки в США. Музыкант проживает на две страны - США и России, так что тема американских выборов ему близка.

«Я не являюсь избирателем президента США, поэтому не очень готов к гипотетическим разговорам. Разумеется, считаю и одного, и другого просто безобразием. Так считают все. Очень многие американцы считают Трампа симптомом эпохи. Но, видимо, стране нужна была встряска. Может быть, этой встряски хватило. Но мне кажется, что этих четырех лет недостаточно. Если бы я выбирал из этих двух, я бы выбрал Трампа, подчеркну, с очень малой степенью уверенности в том, что мой выбор правильный. Повторяю, я считаю и того, и другого чудом в перьях!» - уточнил он.