Макс Покровский поддержал ограничения для спектаклей и концертов
Лидер группы «Ногу свело!» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве и Петербурге ограничивают проведение концертов
Министерство культуры поручило театрам и концертным залам Москвы сократить продажи билетов до середины января. Заполняемость залов теперь должна быть не более 25 процентов. В столичных музеях и вовсе приостановят выставки и групповые экскурсии. Вслед за Москвой Петербург вводит свои ограничения. В театрах, в кино и на концертах залы можно заполнять не более чем наполовину.
Максим Покровский: «Как музыкант, которому в этом месяце предстоят концерты, я скажу, что, во-первых, полностью согласен с ограничениями. И я был бы с ними согласен и в том случае, если бы вообще закрыли все массовые мероприятия, того требует наша безопасность. Тем не менее, наши концерты пройдут. Это уважение и дань тем, кто их ждет. Мне меры безопасности, я надеюсь, будут соблюдены. А для тех, кто не уверен в том, что безопасность стопроцентная, мы делаем все для того, чтобы еще была онлайн-версия нашего выступления. А так, концерты пройдут 19 ноября в петербургском клубе «Космонавт» и 20 ноября в московском ДК имени Горбунова», – пригласил слушателей НСН Макс Покровский.
Новый альбом «Машины времени» стал самым скачиваемым среди россиян
Новый альбом «В метре» группы «Машина времени» возглавил iTunes. Он стал самым скачиваемым в российском сегменте сервиса на следующий день после выхода.
Максим Покровский: «Нет, наверное, более приятной, прекрасной, близкой моему сердцу новости этого дня. Я поздравляю всю группу. Андрей Вадимович, от младшего большой привет, поклон и уважение», – сказал он в эфире НСН.
Поклонники потребовали вернуть Джонни Деппа в «Фантастические твари»
Поклонники Джонни Деппа потребовали вернуть его в съемки третьей части франшизы «Фантастические твари». Ранее актера лишили роли волшебника Грин-де-Вальда из-за обвинений в домашнем насилии.
Максим Покровский: «Я хочу присоединиться к требованиям его поклонников, потому что когда начинается какая-то кампания против какого-то актера, рушится его карьера. Так практически разрушилась карьера замечательного актера Кевина Спейси и не только. Поэтому желаю от себя лично и от «Ногу свело» Джонни Деппу новых, хороших и успешных ролей», – прокомментировал музыкант в интервью НСН.
Большинство американцев верят в победу Байдена
Большинство опрошенных американцев полагают, что победу на состоявшихся выборах президента США одержал демократ Джо Байден. Об этом говорят результаты опроса, проведенного службой Ipsos и агентством Reuters. 79% респондентов называли победителем Байдена, 3% – республиканца Дональда Трампа. 13% подчеркнули, что итоги выборов пока не подведены, пишет ТАСС.
Максим Покровский: «Ребят, тут рассуждать нечего никому. Конечно, это не 100 процентов, но, судя по всему, победил Байден, но комментировал пока нечего. Посмотрим, Джо, что ты сделаешь хорошего для нас всех», – отметил в беседе с НСН Макс Покровский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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