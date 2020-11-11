Макс Покровский поддержал ограничения для спектаклей и концертов

Максим Покровский: «Как музыкант, которому в этом месяце предстоят концерты, я скажу, что, во-первых, полностью согласен с ограничениями. И я был бы с ними согласен и в том случае, если бы вообще закрыли все массовые мероприятия, того требует наша безопасность. Тем не менее, наши концерты пройдут. Это уважение и дань тем, кто их ждет. Мне меры безопасности, я надеюсь, будут соблюдены. А для тех, кто не уверен в том, что безопасность стопроцентная, мы делаем все для того, чтобы еще была онлайн-версия нашего выступления. А так, концерты пройдут 19 ноября в петербургском клубе «Космонавт» и 20 ноября в московском ДК имени Горбунова», – пригласил слушателей НСН Макс Покровский.