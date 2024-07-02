«Чудноватый закон»: Издатели оценили возможный запрет пропаганды наркотиков в литературе
Упоминание наркотиков в современной литературе является зоной ответственности издателя, заявил НСН исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин.
В России нет ярких прецедентов пропаганды наркотиков в литературе, поэтому инициатива депутатов Госдумы о запрете упоминания запрещенных веществ в книгах вызывает вопросы, сказал в интервью НСН исполнительный директор издательства «Молодая гвардия» Роман Косыгин.
В Госдуме доработали законопроект о запрете пропаганды наркотиков в искусстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова. По его словам, инициатива не затронет литературные произведения русской и зарубежной классики и книги, опубликованные до 1 августа 1990 года. Также рассматривается вариант маркировки произведений по спискам Минкультуры. Косыгин заявил, что упоминание наркотиков во многом определяется этическими соображениями издателя.
«Недавно выпускали книгу о лидере группы «Сектор Газа» Юрии Клинских. Понятно, что тема наркотиков присутствовала в его жизни, но по этическим соображениям мы не стали отображать подобные факты в книге. Этика должна быть выше любых законов и Госдумы. Сам издатель, когда он заказывает книги или редактирует их, должен понимать, что такие моменты нужно умалчивать. На все законов не напишешь. Оговорка про 1990 год, поясняющая новую инициативу, понятна. В Советском Союзе был Главлит – структура, которая цензурировала то, что публикуется. Там все было проверено и точно с точки зрения нравственного подхода», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, в отрасли не уверены, что инициатива, предложенная Госдумой, сможет бороться с пропагандой запрещенных веществ.
«Если говорить о маркировке книг, на мой взгляд, проще убрать все упоминания о наркотиках, чем как-то маркировать. В фильмах, когда герои на экране курят, пишут, что курение вредит здоровью. Кажется, это ни на что не влияет, кому захочется – тот будет курить. Обсуждаемый закон чудноватый, не вижу каких-то ярких прецедентов по наркотикам, чтобы такие инициативы нужно было принимать, но депутатам, конечно, виднее», - подытожил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала «Радиоточке НСН», что искусство отражает все, что происходит в жизни, в том числе курение или употребление наркотиков. Однако если в песне или литературном произведении есть пропаганда наркотиков, их нужно запрещать, поскольку маркировка не исправит ситуацию.
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