Упоминание наркотиков в литературе без описания изготовления не будет запретом
Упоминание наркотиков в литературе не будет считаться пропагандой, если там не описан способ их приготовления, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко. Его слова приводит РИА Новости.
Он также отметил, что если в произведениях искусства упоминаются наркотики, необходимо пометить, что они вызывают психические расстройства и тот факт, что их оборот запрещен.
При этом депутат Госдумы Михаил Кизеев отметил, что книги и литература, которые были изданы давно, и которые содержат информацию о запрещенных веществах, не попадут под этот закон.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки об ужесточении ответственности за распространение информации о запрещенных веществах. Речь идет о штрафах вплоть до 1,5 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru