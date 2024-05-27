Упоминание наркотиков в литературе без описания изготовления не будет запретом

Он также отметил, что если в произведениях искусства упоминаются наркотики, необходимо пометить, что они вызывают психические расстройства и тот факт, что их оборот запрещен.

При этом депутат Госдумы Михаил Кизеев отметил, что книги и литература, которые были изданы давно, и которые содержат информацию о запрещенных веществах, не попадут под этот закон.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки об ужесточении ответственности за распространение информации о запрещенных веществах. Речь идет о штрафах вплоть до 1,5 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

