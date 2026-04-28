Руководитель разработки «гибких планшетов Роснано» получил срок за растрату более 6 млрд рублей

Такой срок ему назначали за растрату более 6 млрд рублей, которые «Роснано» выделяло на производство пластиковых дисплеев и гаджетов. Галкину также назначен штраф в 15 млн рублей.

Гражданский иск на 6,7 млрд рублей удовлетворен судом в полном объеме. Обвинение запрашивало для главы компании 9,5 лет. Защита намерена обжаловать приговор.

Ранее стало известно, что имущество экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса на 5,5 млрд рублей будет арестовано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

