Руководитель разработки «гибких планшетов Роснано» получил срок за растрату более 6 млрд рублей
Бывший генеральный директор Plastic Logic Борис Галкин приговорен к девяти годам, сообщает ТАСС.
Такой срок ему назначали за растрату более 6 млрд рублей, которые «Роснано» выделяло на производство пластиковых дисплеев и гаджетов. Галкину также назначен штраф в 15 млн рублей.
Гражданский иск на 6,7 млрд рублей удовлетворен судом в полном объеме. Обвинение запрашивало для главы компании 9,5 лет. Защита намерена обжаловать приговор.
Ранее стало известно, что имущество экс-главы госкорпорации «Роснано» Анатолия Чубайса на 5,5 млрд рублей будет арестовано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Минцифры: Интернет-сервисы ограничивают доступ с включённым VPN по соображениям безопасности
- При атаке дрона в Белгородской области погиб мужчина
- Лавров рассказал о позиции России по ситуации вокруг Ирана
- СМИ: Вэнс усомнился в оценках Пентагона по конфликту с Ираном
- Польша направит средства ЕС на закупку украинских дронов
- Суд оставил под стражей обвиняемого в покушении на Трампа
- Мерц отказался наращивать госдолг Германии на фоне кризиса
- Мерц допустил потерю территорий Украиной ради вступления в ЕС
- Юрист объяснил правила установки камер в жилых домах