Чубайс признал вину за «всё плохое» в России

Экс-глава «Роснано», специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс признал свою вину за «все плохое», что происходит в России. Об этом он заявил журналистке Ксении Собчак в интервью на ее YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

По его словам, у него «нет другого выбора», чтобы считать иначе.

«Дело в том, что к России сегодняшней я имею некоторое отношение. Кто-то проклинает, кто-то как-то иначе относится. Поэтому у меня совсем особое отношение к стране. Я виноват, или наоборот я как-то замешан в том, что она стала такой, какой она является сейчас и какой будет дальше. У меня даже выбора такого нет. Все плохое, что происходит со страной – происходит из-за меня. Не потому что я такой великий, а потому, что я так это воспринимаю. Где-то что-то недопоняли, недоделали. А все хорошее – происходит тоже в связи с тем, что я делал. У меня вот такое искаженное восприятие», - заявил он.