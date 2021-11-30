Чубайс признал вину за «всё плохое» в России
Экс-глава «Роснано», специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс признал свою вину за «все плохое», что происходит в России. Об этом он заявил журналистке Ксении Собчак в интервью на ее YouTube-канале «Осторожно: Собчак».
По его словам, у него «нет другого выбора», чтобы считать иначе.
«Дело в том, что к России сегодняшней я имею некоторое отношение. Кто-то проклинает, кто-то как-то иначе относится. Поэтому у меня совсем особое отношение к стране. Я виноват, или наоборот я как-то замешан в том, что она стала такой, какой она является сейчас и какой будет дальше. У меня даже выбора такого нет. Все плохое, что происходит со страной – происходит из-за меня. Не потому что я такой великий, а потому, что я так это воспринимаю. Где-то что-то недопоняли, недоделали. А все хорошее – происходит тоже в связи с тем, что я делал. У меня вот такое искаженное восприятие», - заявил он.
При этом Чубайс считает, что нельзя говорить о том, чего сейчас больше в России: хорошего или плохого, так как в разные времена все происходит «по-разному».
Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблемы с долгами госкомпании «Роснано» могут быть следствием того, что ей раньше руководил Анатолий Чубайс.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Лавров: США нагнетают военную истерию у границы России
- Эксперты рассказали о сканерах QR-кодов, крадущих данные банковских приложений
- В МЧС прокомментировали зону поражения после взрыва в «Листвяжной»
- Певице Рианне присвоили звание национального героя Барбадоса
- В РФПИ рассказали о тесном контакте с ЕМА по регистрации «Спутника V»
- Чубайс признал вину за «всё плохое» в России
- Врач-терапевт назвала основной признак дефицита витамина K
- Рейс Нижневартовск-Минеральные Воды экстренно сел в Волгограде
- СМИ: В Японии зафиксирован первый случай заражения штаммом «омикрон»
- Российские мобильные операторы отключили опцию безлимитного интернета для новых абонентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru