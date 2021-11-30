Чубайс признал вину за «всё плохое» в России

Экс-глава «Роснано», специальный представитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс признал свою вину за «все плохое», что происходит в России. Об этом он заявил журналистке Ксении Собчак в интервью на ее YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

По его словам, у него «нет другого выбора», чтобы считать иначе.

«Дело в том, что к России сегодняшней я имею некоторое отношение. Кто-то проклинает, кто-то как-то иначе относится. Поэтому у меня совсем особое отношение к стране. Я виноват, или наоборот я как-то замешан в том, что она стала такой, какой она является сейчас и какой будет дальше. У меня даже выбора такого нет. Все плохое, что происходит со страной – происходит из-за меня. Не потому что я такой великий, а потому, что я так это воспринимаю. Где-то что-то недопоняли, недоделали. А все хорошее – происходит тоже в связи с тем, что я делал. У меня вот такое искаженное восприятие», - заявил он.

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При этом Чубайс считает, что нельзя говорить о том, чего сейчас больше в России: хорошего или плохого, так как в разные времена все происходит «по-разному».

Ранее замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что проблемы с долгами госкомпании «Роснано» могут быть следствием того, что ей раньше руководил Анатолий Чубайс.

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ФОТО: Скриншот с видео на YouTube-канале "Осторожно, Собчак!"
ТЕГИ:РоссияКсения СобчакАнатолий Чубайс
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