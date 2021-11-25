Зюганов обвинил Госдуму в охоте на «КПРФ и стабильность в стране»

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на партию ведётся охота. Об этом сообщает Znak.com в Telegram.

По мнению Зюганова, лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности – доказательство охоты спикера Госдумы Вячеслава Володина «на КПРФ и стабильность в стране».

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«Ползала Госдумы ходили на охоту, никто не берет разрешение. Потом договариваются. Этот поступок в лучшем случае тянет на штраф», – считает депутат.

Зюганов также обратился к президенту России Владимиру Путину: «Вы же видите ситуацию, при которой будет сломана стабильность! Происходит полное безобразие!»

Ранее депутаты Государственной Думы проголосовали за лишение Рашкина депутатской неприкосновенности. Депутату грозит тюремный срок за убийство лося.


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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Валерий РашкинКПРФ
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