Чубайс оказался в реанимации

Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс попал в реанимацию, сообщила Ксения Собчак со ссылкой на его супругу Авдотью Смирнову в Telegram-канале.

Чубайс вышел из совета директоров АФК «Система»

Собчак сообщает, что «состояние нестабильное».

«Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», - пишет Собчак.

Ранее Анатолий Чубайс, ушедший с поста сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), заявил, что остаётся членом президиума организации, сообщает ТАСС.

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Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:ГоспитализацияЗдоровьеАнатолий Чубайс
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