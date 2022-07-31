Чубайс оказался в реанимации
Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс попал в реанимацию, сообщила Ксения Собчак со ссылкой на его супругу Авдотью Смирнову в Telegram-канале.
Собчак сообщает, что «состояние нестабильное».
«Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», - пишет Собчак.
Ранее Анатолий Чубайс, ушедший с поста сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), заявил, что остаётся членом президиума организации, сообщает ТАСС.
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