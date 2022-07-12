Решил помочь: Чубайс объяснил, почему ушёл из АРВЭ
Экс-глава Роснано Анатолий Чубайс, ушедший с поста сопредседателя Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), заявил, что остаётся членом президиума организации, сообщает ТАСС.
По его словам, он сам инициировал замену сопредседателя, так как для него важен не пост, как таковой, «а сама возобновляемая энергетика в России».
«Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену... Это важно ещё и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ (возобновляемые источники энергии - прим. НСН) в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована», - подчеркнул Чубайс.
Он добавил, что в качестве члена президиума АРВЭ намерен продолжить поддержку ВИЭ в России.
Ранее АРВЭ в своём канале в Telegram-канале сообщила, что вместо Чубайса новым сопредседателем организации стал бизнесмен Виктор Вексельберг.
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