Решил помочь: Чубайс объяснил, почему ушёл из АРВЭ

По его словам, он сам инициировал замену сопредседателя, так как для него важен не пост, как таковой, «а сама возобновляемая энергетика в России».

«Когда стало ясно, что замена меня поможет возобновляемой энергетике, я сам инициировал замену... Это важно ещё и потому, что я ожидаю атаку на ВИЭ (возобновляемые источники энергии - прим. НСН) в России. И хотя профессионально она безосновательна, но политически будет сильно мотивирована», - подчеркнул Чубайс.

Он добавил, что в качестве члена президиума АРВЭ намерен продолжить поддержку ВИЭ в России.

Ранее АРВЭ в своём канале в Telegram-канале сообщила, что вместо Чубайса новым сопредседателем организации стал бизнесмен Виктор Вексельберг.

