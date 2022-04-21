Анатолий Чубайс вышел из совета директоров АФК «Система», в котором состоял с июня 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу корпорации.

Отмечается, что он также вышел из совета директоров «Электрозавода», где находился с марта 2021-го.

Напомним, в конце марта Анатолий Чубайс покинул Россию, уехав в Турцию. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин уволил его с должности специального представителя президента по устойчивому развитию. Согласно данным Bloomberg, таким образом Чубайс выразил несогласие с проведением военной операции на территории Украины.

