Чубайс вышел из совета директоров АФК «Система»
Анатолий Чубайс вышел из совета директоров АФК «Система», в котором состоял с июня 2020 года. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу корпорации.
Отмечается, что он также вышел из совета директоров «Электрозавода», где находился с марта 2021-го.
Напомним, в конце марта Анатолий Чубайс покинул Россию, уехав в Турцию. Это произошло после того, как президент России Владимир Путин уволил его с должности специального представителя президента по устойчивому развитию. Согласно данным Bloomberg, таким образом Чубайс выразил несогласие с проведением военной операции на территории Украины.
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