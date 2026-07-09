Суд удовлетворил иск «Роснано» к бывшим топ-менеджерам на 11,9 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» к бывшим топ-менеджерам, сообщает «Интерфакс».
Речь идет о взыскании с них 11,9 млрд рублей. Иск, который был подан в декабре 2025 года, удовлетворен ко всем ответчикам, в том числе – к Анатолию Чубайсу, кроме Андрея Трапезникова. Компания требовала взыскать с них убытки из-за проекта Crocus по выпуску в России полупроводниковых продуктов MRAM (магниторезистивная оперативная память). Она должна была заменить другие системы оперативной памяти.
В корпорации говорили, что при реализации проекта, одобренного «Роснано» в 2011 году, инвестиции были использованы для создания и финансирования проектных компаний на невыгодных для «Роснано» условиях. Кроме того, использование средств противоречило целям деятельности компании и ее нормативным актам.
Директор по особым поручениям госкорпорации Евгений Фролов сообщал, что члены правления компании и кураторы проекта в 2011 году игнорировали технологические риски и не предусмотрели механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления.
Ранее группа «Роснано» попросила рассмотреть в закрытом режиме иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей с бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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