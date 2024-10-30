«Деревня или море?»: Рокеры и поп-артисты поспорили об отдыхе
Музыканты Владимир Бегунов и Юрий Лоза признались НСН, что в перерывах между гастролями любят спокойный отдых в деревне или у моря.
Гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов рассказал в беседе НСН, что с возрастом все чаще стал выбирать для себя деревенский отдых без суеты с посиделками на веранде и общением с близкими людьми.
Директор туристической компании Top Best Hotels Ксения Переина ранее заявила в пресс-центре НСН, что звезды российского шоу-бизнеса любят отдыхать как в России, так и за рубежом. По ее словам, чаще всего знаменитости отдают предпочтение Алтаю, Камчатке и Дагестану, из зарубежных направлений спросом среди звезд пользуются Египет и Мальдивы. Бегунов же признался, что любит расслабленный деревенский отдых.
«Чем я становлюсь взрослее, тем более расслабленный отдых люблю. Мне сейчас даже не всегда нужно море. Достаточно просто посидеть на веранде, попить чай, поболтать с друзьями, с родными, все больше и больше “залипаю” на деревенскую жизнь. Чем меньше суеты, тем лучше. Мой главный принцип на отдыхе — “Чтобы кровать никуда не ехала”», — заявил музыкант.
В свою очередь певец и композитор Юрий Лоза отметил, что любит проводить отпуск у родственников на море.
«За долгую гастрольную жизнь я объездил всю Россию. В Крыму, на Кавказе, на Камчатке, на Алтае, на Урале есть очень красивые места. Важно и то, где ты вырос, где комфортно, где лучше дышится. А я привык отдыхать на море у родственников. Хотя это не значит, что в других местах отдыхать хуже», — сказал артист.
Ранее директор сервиса путешествий МТС Travel Анастасия Самойлова заявила, что Москва и Краснодарский край возглавили топ самых популярных российских направлений для зимнего отдыха. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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