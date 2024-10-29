Россиянам рассказали, когда лучше планировать отпуск на новогодние праздники
Выгоднее всего брать отпуск перед началом новогодних праздников, так как стоимость рабочих дней в декабре стоит дешевле, чем в январе, рассказал эксперт в сфере туризма Айдар Минишев. Его слова приводит «ФедералПресс».
Минишев отметил, что в январе 2025 года будет всего 17 рабочих дней, поэтому один рабочий день стоит дороже, чем в декабре.
Помимо этого, россияне могут взять отпуск после новогодних праздников. По его словам, если отпуск начинается с 29 декабря, то дни с 31 декабря по 8 января считаться в отпускных днях не будут.
Ранее стало известно, что спрос на отдых в кемпингах и глэмпингах на Новый год вырос на 30% в этом году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru