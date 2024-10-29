Россиянам рассказали, когда лучше планировать отпуск на новогодние праздники

Выгоднее всего брать отпуск перед началом новогодних праздников, так как стоимость рабочих дней в декабре стоит дешевле, чем в январе, рассказал эксперт в сфере туризма Айдар Минишев. Его слова приводит «ФедералПресс».

Минишев отметил, что в январе 2025 года будет всего 17 рабочих дней, поэтому один рабочий день стоит дороже, чем в декабре.