«Чтобы демографически не проседать». Политолог о послаблении в получении белорусского гражданства

«В Беларуси до последнего времени было одно из самых жестких законодательств в отношении приобретения граждан. Очевидно, что в Беларусь прибывает все больше иностранных граждан, они здесь живут, учатся, приобретают недвижимость, они, возможно, хотели бы приобрести гражданство. Причем, по сути, все государства-соседи дают какую-то либералицазию в этом плане, стараются сохранить как можно больше людей у себя, привлечь из других государств, чтобы демографически не проседать. Думаю, что Беларусь посмотрела на этот опыт и решила идти подобным путем. Не думаю, что возникнет слишком большой поток желающих, так как нельзя сказать, что это полное упрощение процедуры, все равно остаются требования. Я думаю, это направлено на тех, кто уже там живет, учится и работает. Чтобы стимурировать этих людей стать гражданами Белоруссии. Посмотрим, возможно, это просто первый шаг, и дальше будет большая либерализация», - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Госдуму поступил законопроект, согласно которому иностранец, желающий получить российский паспорт, может сохранить прежнее гражданство. Кроме того, авторы инициативы предлагают несколько скорректировать положение, по которому на гражданство РФ могут претендовать иностранцы, прожившие в стране 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в стране.

