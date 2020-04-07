Иностранцам разрешат сохранять прежнее гражданство при получении российского

Согласно законопроекту, иностранец, желающий получить российский паспорт, может сохранить прежнее гражданство. Кроме того, авторы инициативы предлагают несколько скорректировать положение, по которому на гражданство РФ могут претендовать иностранцы, прожившие в стране 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в стране.



Так от необходимости соблюдения «пятилетнего ценза» будут освобождены граждане Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана, сообщает RT.



Те же правила будут действовать в отношении иностранцев или лиц без гражданства, которые имеют хотя бы одного родителя-россиянина.



Также на получение гражданства в упрощенном порядке могут претендовать иностранцы или лица без гражданства, которых признают «носителями русского языка».

