Гендиректор «Вкусно - и точка» допустил подорожание картофеля фри
Гендиректор компании «Вкусно - и точка» Олег Пароев в интервью телеканалу «Россия 24» не исключил, что в ресторанах сети вырастет стоимость картофеля фри.
Он пояснил, что в России работает только одна фабрика, способная производить порядка 100 тысяч тонн продукта. Это Липецкое предприятие, построенная под бизнес-модель McDonald's, которой ранее владела нидерландская LWM CIS B.V.
«В силу обстоятельств владелец этой фабрики тоже поменялся, и, к сожалению, пользуясь своим, можно сказать, монопольным положением на рынке данный производитель картошки-фри вышел с очень существенным повышением цен», - отметил Пароев.
Он добавил, что цены для «Вкусно - и точка» повышаются практически в 2,5 раза, что «действительно очень много», однако сеть не планирует полностью перекладывать это подорожание на клиентов.
Ранее Пароев заявил, что в ресторанах сети «Вкусно — и точка» не будут продавать пиво, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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