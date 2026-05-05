Театр «Модерн» к 9 мая бесплатно покажет спектакль «Человек с глазами Моцарта»
Театр «Модерн» к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная и живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере.
Режиссер постановки, худрук театра Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Сулчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. Безграничная вера друг в друга, надежда на лучшее, любовь и общие мечты — все это объединяет одну семью, в которой каждый проходит свой нелегкий путь.
В спектакле играют ведущие артисты театра: заслуженная артистка РФ Анна Каменкова, Юрий Анпилогов, Надежда Меньшова, Мария Орлова и другие.
Посетить спектакль «Человек с глазами Моцарта» зрители могут бесплатно, необходима обязательная регистрация на портале Мос.ру.
Ранее Грымов заявил о работе над спектаклем «Семнадцать мгновений весны» по одноименному роману Юлиана Семенова.
По словам режиссера, к нему обратилась дочь Семенова Ольга и предложила создать постановку по произведению писателя в преддверии 95-летия со дня его рождения. Премьера спектакля в театре «Модерн» запланирована на октябрь 2026 года.
