Источник назвал возможную дату послания Путина Федеральному собранию
Послание президента Федеральному собранию может пройти в середине февраля, сообщил информационным агентствам источник в парламенте.
Глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшие годы.
Во время прошлого послания Федеральному собранию 15 января 2020 года Путин анонсировал самую масштабную конституционную реформу за все время действия нынешнего Основного закона. Кроме того, сразу же после выступления президента было объявлено об отставке правительства во главе с Дмитрием Медведевым.
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