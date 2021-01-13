ВЦИОМ: Почти половина россиян довольна своей жизнью

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что каждый четвёртый россиянин (26%) недоволен своей жизнью. Данный соцопроса опубликованы на сайте центра.

Почти половину граждан РФ (47%) устраивает или частично устраивает жизнь, которую они ведут. 25% опрошенных заявили, что отчасти удовлетворены своей жизнью, а отчасти нет. И только 2% респондентов затруднились ответит.

По итогам 2020 года 47% граждан называли ситацию в России «скорее хорошей», а 48% - «скорее плохой».

Что касается экономической ситуации в стране, то положительно её оценили только 15% респондентов, тогда как 36% граждан считают её отрицательной, а ещё 45% опрошенных оценили её «на троечку».

Ранее ВЦИОМ выяснил, что президента России Владимира Путина готовы пригласить к себе за новогодний стол 49% россиян, сообщает Ura.ru. 29% граждан хотели бы встретить Новый год с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, а 18% опрошенных выбрали премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

