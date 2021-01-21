«Варламов - кто это?» Соловьев отказался признать свое шоу «трэш-стримом»
Телеведущий в эфире НСН ответил блогеру, который призвал признать шоу "Соловьев.Live" трэш-стримом и закрыть.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН ответил на предложение блогера Ильи Варламова закрыть YouTube-шоу «Соловьев.Live» как трэш-стрим.
«А Варламов – это кто? Если на каждого блогера реагировать, то жизни не хватит. Да пусть себе щебечет. Ему отвечать довольно смехотворно. Он что, так завидует успеху моей программы? Может, поумнеет, работать научится и его тоже заметят», - отметил Соловьев.
Варламов выступил с таким смелым предложением, когда комментировал в беседе с НСН призыв сенатора Алексея Пушкова наказывать за трэш-стримы. Парламентарий считает, что наказание должно быть как за унижение человеческого достоинства – штрафы, общественные работы и лишение свободы на срок до 6 лет. Пушков уточнил, что если речь идет о прямом участии или соучастии в убийстве, то наказание должно быть более жестким.
В свою очередь, Варламов поинтересовался, кто будет оценивать поведение людей во время интернет-трансляций. Соловьев также задался вопросом, как депутаты собираются определять критерии трэш-стримов.
«Их все видели. Один закончился тем, что девочке разбили лицо, другой – тем, что умерла девочка, изгнанная на мороз. И тот, и другой случай является уголовным преступлением. Если законодатели определят критерии трэш-стримов, то будет проще их определять», - считает телеведущий.
Наказание за трэш-стримы начали обсуждать после двух резонансных случаев. В одном из них блогер Reeflay на протяжении двух часов вел прямой эфир, пока на заднем плане в кадре лежала мертвая девушка. На него завели уголовное дело и арестовали. Незадолго до этого блогер Mellstroy во время прямого эфира несколько раз ударил девушку лицом об стол. Против него также возбудили уголовное дело.
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