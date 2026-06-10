На заводе «Москвич» точно успеют выпустить гибридные авто к 2027 году, однако вопрос в том, так ли они будут нужны жителям крупных городов. Об этом НСН рассказал автоэксперт Андрей Ломанов.

Автозавод «Москвич» рассчитывает запустить производство первого гибридного автомобиля под собственным брендом в 2027 году, рассказала гендиректор автозавода Елена Фролова. Ее слова приводит «Коммерсант». Сейчас самым доступным бензоэлектрическим автомобилем в РФ является Evolute i-Space, цена которого составляет около 3,5 млн рублей без господдержки. Ломанов раскрыл, насколько реалистичны планы завода «Москвич».

«Конечно, к 2027 году они это сделают, так как это не производство, когда нужно каждую детальку производить, а все-таки крупноузловая сборка. Машина всем хорошо известна – это китайский автомобиль, просто выпускающийся брендом «Москвич». Вопрос, насколько сейчас будут актуальные гибриды, потому что все-таки есть ограничения по парковкам. Покупатели гибридов — это в первую очередь жители крупных городов, и не станут ли они в ближайшее время больше акцентировать свое внимание на бензиновых или дизельных машинах, вот в чем вопрос», - рассказал он.