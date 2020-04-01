Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
С 1 апреля россиян ждет ряд изменений в законодательстве. Часть из них связаны с эпидемией коронавируса в стране.
На 6,1% правительство проиндексирует социальные пенсии. Они касаются порядка 4 млн человек, в том числе инвалидов, детей, оставшихся без кормильца, а также пенсионеров, которым не хватило трудового стажа для получения обычной пенсии. Кроме того, это ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и чернобыльцы. В среднем размер социальной пенсии после индексации составит 9 850 рублей.
С 1 апреля снижаются надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Такое решение Банк России принял для поддержки доступности ипотеки на фоне пандемии коронавируса и кризиса из-за падения цен на нефть, сообщает Ura.ru.
С 1 апреля по 1 июля отменяется комиссия за переводы с карты на карту размером до 100 тысяч рублей. Деньги можно переводить по номеру телефона, даже если отправитель и получатель имеют счета в разных банках.
В ОСАГО проведут перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год.
С 1 апреля по 30 сентября пособие по безработице увеличится с 8 000 до 12 130 рублей.
Пенсионный фонд РФ будет начислять маткапитал автоматически, опираясь на сведения ЗАГСов. Также с 1 апреля все семьи, имеющие право на маткапитал, будут получать по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка возрастом до трёх лет.
Малый и средний бизнес из-за мер, принятых для остановки распространения эпидемии коронавируса, получит дополнительные льготы. Бизнесмены в частности получат отсрочку в уплате всех налогов, кроме НДС, на полгода. На этот же срок приостанавливается возможность инициировать банкротство или принудительно взыскивать долги и штрафы.
Бывший судья и сенатор, вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло подчеркнул в эфире НСН, что в нынешней ситуации сваливать всю ответственность на работодателя не только не оправданно, но и вредно для экономики.
«Проблема в том, что у малого и среднего бизнеса нет жировой прослойки. Почему-то многие думают, что, если предприниматель ведёт какой-то бизнес, то у него отложены миллионы и он может компенсировать все затраты. Это не так - сейчас разорятся десятки тысяч кафе, магазинчиков и так далее. При этом желающих подоить предпринимателей будет очень много. Всё очень просто - адвокат, прокуратура, суд», - сказал Тарло.
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